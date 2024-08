Tra di loro anche il tycoon inglese Mike Lynch e il presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer

Il mega yacht da 56 metri è affondato in pochi minuti dopo essere stato colpito da una tromba marina a mezzo miglio dalla costa palermitana di Porticello. La Bayesian, con 22 persone a bordo, è affondata pochi minuti dopo le 4 di notte nel tratto di mare davanti alla località litoranea a pochi chilometri da Palermo. Quindici persone sono state salvate dall’equipaggio di un’altra barca a vela, la Sir Robert Baden Powell battente bandiera olandese, che era nelle vicinanze. Poi sono intervenuti alcuni pescherecci e le motovedette della guardia costiera e dei vigili del fuoco. Sei i dispersi: sotto tutti passeggeri (quattro inglesi e due americani). Erano in barca per una vacanza premio organizzata dalla società dell’imprenditore inglese Mike Lynch che risulta disperso assieme alla figlia diciottenne Hannah. C’è già una vittima certa: il cuoco della barca, Ricardo Thomas, nato in Canada ma cittadino di Antigua.

C’è anche il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer tra i dispersi del naufragio dello yacht Bayesian. Lo riferiscono i quotidiani inglesi, tra cui il Times. Il nome di Bloomer e della moglie nell’elenco dei dispersi è confermato anche dalla Protezione Civile. Tra i dispersi anche l’imprenditore inglese Mike Lynch e la figlia Hannah, il legale di Lynch Chris Morvillo e sua moglie Nada Morvillo.

Il Bayesian, barca a vela di 56 metri con stazza lorda di 473 tonnellate, batteva bandiera inglese e apparteneva a una società francese che affitta imbarcazioni. Aveva l’albero in alluminio più alto del mondo: 75 metri. La barca è stata costruita dal cantiere Perini navi di Viareggio nel febbraio 2008 e ristrutturata nel 2020. Secondo Vessel finder, il sito che traccia le rotte delle imbarcazioni, la barca è arrivata a Porticello dopo una sosta a Milazzo e un passaggio davanti a Cefalù. Tra i dispersi, come detto, risulta l’imprenditore britannico della tecnologia Mike Lynch e con lui la figlia Hannah. La moglie, Angela Bacares, si è salvata. Lo scafo colato a picco è a 49 metri di profondità. Fra i sopravvissuti una bambina inglese di un anno, Sophie. La sua mamma è riuscita a tenerla fuori dall’acqua fino all’arrivo dei soccorsi.

I superstiti, tutti in condizioni non gravi, sono gli inglesi James Emsilie, 35 anni, con la moglie Charlotte Golunski anche lei 35 anni e la figlia Sophie di un anno; Ayla Ronald, 36 anni; Matthew Fletcher, 41 anni. E ancora Sasha Murray, 29 anni irlandese, Myin Htun Kyaw, 39 anni del Myanmar, Matthew Griffith 22enne francese e il capitano della barca James Calfield, 51 anni della Nuova Zelanda.

