Un morto e un ferito in un incidente stradale su un sentiero di montagna nella frazione Frattura di Scanno (L’Aquila). Un 40enne di Roma era alla guida del suo fuoristrada quando il mezzo si è ribaltato precipitando da una scarpata per decine di metri. L’uomo è morto sul colpo, mentre la persona che lo accompagnava, una giovane di 20 anni, è ricoverata in buone condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sulmona (L’Aquila). Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Abruzzo e i vigili del fuoco. La salma dell’uomo, una volta giunta l’autorizzazione alla rimozione da parte del magistrato, è stata portata a valle con mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino.

