Gli animali ripresi con il telefonino da un agricoltore del posto

Documentato il passaggio di sei lupi neri questa mattina all’alba nell’aquilano. I lupi del video di stamane non sembrano della specie ‘Lupo Appenninico‘. Il branco è stato immortalato nelle campagne di Ofena, nell’aquilano d’alta quota. I 6 lupi sono stati filmati con il telefonino da un agricoltore del posto che stava passando con il mezzo per raggiungere il suo terreno coltivato a grano che, troppo spesso, viene preso di mira dai cinghiali. Il branco di lupi neri è sembrato attratto proprio da un’area della campagna in cui, solitamente, si assembrano i cinghiali, forse in cerca di cibo, all’alba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata