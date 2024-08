Denunciato per ricettazione un 40enne rumeno

Oltre 120 cellulari rubati o persi durante la Street Parade di Zurigo sono stati trovati dalla Guardia di Finanza di Como alla frontiera, nel bagaglio di un 40enne rumeno proveniente dalla Svizzera. Il 40enne era a bordo di un treno proveniente da Zurigo e diretto a Milano. I finanzieri hanno chiesto all’uomo se fosse in possesso di merce o di valuta da dichiarare, ricevendo una risposta negativa. I finanzieri, insospettiti dalla sua risolutezza, hanno approfondito il controllo sul bagaglio personale trovando al suo interno, avvolti in una spessa coperta e impacchettati con carta stagnola, 121 cellulari dotati di sim, di cui 71 Iphone e 29 Samsung. I finanzieri hanno quindi eseguito il sequestro probatorio di tutti i dispositivi, ipotizzandone l’origine delittuosa. Il 40enne, sentito il magistrato di turno presso la Procura di Como, è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Gli accertamenti eseguiti tramite il Centro di cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso hanno consentito di appurare che i cellulari erano stati rubati o smarriti nel corso della Street Parade Zurigo 2024, tenutasi a Zurigo lo scorso 10 agosto. Si sta ora procedendo a individuare e contattare i legittimi proprietari dei cellulari sequestrati per la riconsegna e per acquisire le denunce di furto o smarrimento da parte degli stessi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata