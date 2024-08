Foto di archivio

Il piccolo sarebbe caduto da un'altezza di otto metri dalla sua abitazione nel comune di Capena

Un bambino di cinque anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, per i travi traumi riportati dalla caduta da un’altezza di otto metri. Il fatto è accaduto ieri sera. Il bimbo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre stava giocando con il fratello più piccolo è precipitato dalla finestra dell’abitazione nel comune di Capena, alle porte della Capitale, dove vive con i genitori, originari del Bangladesh. Subito dopo la caduta è stato trasportato in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata