L'impianto di sorveglianza di un ristorante ha registrato la furia della bufera

La telecamera di sicurezza di un ristorante sul mare, mostra la tempesta che si è abbattuta lunedì mattina sulla zona costiera non lontano da Porticello, in provincia di Palermo, dove un superyacht con turisti stranieri a bordo si è capovolto ed è affondato. Le ricerche dei dispersi sono ancora in corso. In mattinata un corpo è stato ritrovato, mentre sei persone risultano ancora disperse e 15 persone sono state salvate, tra cui una bambina di 1 anno. Tra i dispersi anche l’imprenditore britannico Mike Lynch, 59 anni, noto per essere il fondatore dell’Autonomy Corporation. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta affidando le indagini agli uomini della Guardia Costiera di Porticello.

