Il relitto è stato individuato a una profondità di 50 metri

Sommozzatori, una motobarca e un elicottero del reparto volo di Catania sono impegnati nelle ricerche dei 6 dispersi nel naufragio di una barca a vela avvenuto all’alba a Porticello, nel comune di Bagheria, in provincia di Palermo. L’intervento dei soccorsi ha permesso di recuperare 15 persone finite in acqua. Il relitto è stato individuato a una profondità di circa 50 metri. Sono in arrivo sul posto da Sassari e Napoli sommozzatori speleo per la ricerca all’interno dell’imbarcazione affondata

