Le ricerche in condizioni meteo sfavorevoli

Un uomo e i suoi due figli si sono persi nel tardo pomeriggio di ieri, 18 agosto, in una zona di montagna, a Toppo del Monaco, in provincia di Avellino. I vigili del fuoco hanno cercato a lungo i tre, in condizioni meteo non favorevoli, trovandoli e portandoli al sicuro, in buono stato di salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata