Proteste in oltre 300 città in tutto il mondo

La comunità venezuelana scende in piazza a Roma, come in oltre 300 città del mondo, per protestare contro i presunti brogli elettorali nel Paese latinoamericano a vantaggio di Nicolas Maduro. I manifestanti sostengono invece la regolare vittoria del leader dell’opposizione Edmundo González: “Questa volta abbiamo le prove. Maduro è sempre stato un problema per il Venezuela, ma stavolta abbiamo le prove dei brogli elettorali. Siamo qui in piazza per chiedere sostegno alla comunità internazionale” dice Elvis Perez, giovane venezuelano da quattro anni in Italia che ha scelto di scendere in piazza a Roma sui Fori Imperiali. I manifestanti non nascondono l’apprensione per i connazionali coinvolti negli scontri e nelle rivolte in corso nel Paese: “Siamo molto addolorati per questo. È una truffa elettorale. Siamo qui per far valere i voti dei venezuelani” dice l’ex funzionaria dell’ambasciata venezuelana in Italia Maria Claudia Lopez.

