Al lavoro l'elicottero Drago giunto da Bologna

Dall’alba squadre dei vigli del fuoco in azione in una pineta a Ravenna, tra Punta Marina e Lido Adriano. Fondamentale per le operazioni di estinzione delle fiamme il lavoro fatto con l’elicottero Drago, giunto da Bologna per sganciare acqua sui fronti di fuoco.

