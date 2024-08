Presentati dati del dossier: 499 omicidi da gennaio 2023, in 19 mesi un femminicidio ogni tre giorni

“Nella giornata di oggi abbiamo 53.461 operatori delle forze polizia impegnati al lavoro, 1.407 unità della polizia ferroviaria a presidio di treni e stazioni, 1.300 che controllano le principali arterie del Paese, capitanerie di porto impegnate con l’ausilio di mezzi aerei e navali, così come altre competenze di forze di polizia”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza dal Viminale, insieme ai sottosegretari Molteni e Prisco e ai vertici di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Dipartimento della Protezione civile e Capitanerie di Porto.

Da gennaio 2023 a luglio 2024 in Italia commessi 499 omicidi

Dal primo gennaio del 2023 al 31 luglio del 2024, in Italia sono stati commessi 499 omicidi, di cui 28 attribuibili alla criminalità organizzata. Sono i dati del dossier, presentato oggi al Viminale durante la conferenza di Ferragosto del Ministro dell’Interno .

Migranti, sbarchi ridotti ma più arrivi rotta Mediterraneo

Da gennaio a luglio del 2024 sono arrivati in Italia 33.480 migranti, il 62,3% in meno rispetto agli 88.939 dello stesso periodo dello scorso anno e il 19,2% in meno rispetto ai 41.435 del periodo di riferimento di due anni fa. Nei dati presentati oggi dal Ministro Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa di Ferragosto, è stato evidenziato come si è rilevato un incremento pari al 64% sul Mediterraneo centrale e del 75% lungo sulla rotta balcanica. Inoltre nel report, viene evidenziato un progressivo aumento degli arrivi lungo le tratte del Mediterraneo occidentale e orientale che hanno coinvolto, con percentuali del +153% e +57% la Spagna e la Grecia. Nei primi sette mesi dell’anno la Libia ha interrotto 12.548 partenze di Migranti irregolari e la Tunisia 46.030. Nello stesso periodo sono stati effettuati 3.079 rimpatri, rispetto ai 1.989 di due anni fa e 2.572 del 2023. Alla frontiera con la Slovenia, dal 21 ottobre 2023 al 4 ottobre scorso sono stati bloccati 3.846 cittadini stranieri irregolari.

Arrestati 118 scafisti

“Sulla lotta ai trafficanti di esseri umani, sono 118 gli arrestati da gennaio ad oggi, di cui 40 scafisti e 78 trafficanti, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente a fronte alla già segnalata importante contrazione degli sbarchi”. Così il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza di Ferragosto , a cui erano presenti i sottosegretari Nicola Molteni ed Emanuele Prisco, il capo della Polizia di Stato, i vertici dell’ Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco, del Dipartimento della Protezione civile e delle Capitanerie di porto.

Nel 2024 +14,7% operazioni antimafia

Nei primi sette mesi del 2024, le operazioni contro la criminalità organizzata sono state 70 ed hanno segnato un + 14,7%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel periodo in esame, sono stati arrestati in totale 18 latitanti di cui due considerati di massima pericolosità. Eccellenti anche i dati in campo dell’emissione di Misure di Prevenzione e di sequestri finalizzati alla confisca, che nei primi sette mesi dell’anno hanno riguardato 7.118 beni. Sono i dati del dossier, presentato oggi al Viminale durante la conferenza di Ferragosto del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dove sono presenti i sottosegretari Nicola Molteni ed Emanuele Prisco, il capo della Polizia, i vertici dell’ Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco, del Dipartimento della Protezione civile e delle Capitanerie di porto.

Da gennaio 2023 espulsi da Italia 130 presunti terroristi

Dal 1 gennaio del 2023 a luglio del 2024 in Italia sono state espulse per motivi di sicurezza dello Stato 130 persone e sono stati arrestati 36 estremisti. Sono stati invece 298 i foreign fighters controllati.

In 19 mesi Italia un femminicidio ogni 3 giorni

Tra gennaio 2023 e la fine di luglio 2024 nel nostro paese sono stati commessi 174 femminicidi con la media di uno ogni 3,3 giorni. Di questi 145 sono stati commessi in famiglia e 92 dal partner o dall’ex.

