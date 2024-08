Immagine d'archivio

È il terzo incidente stradale mortale sulle strade d'Italia da domenica notte

Una ragazza di 19 anni è morta lunedì mattina a Latina dopo essere stata colpita dal cassone di un camion mentre si trovava in sella a una moto come passeggera. Il guidatore del mezzo pesante coinvolto nell’incidente mortale è fuggito dopo lo scontro, e i carabinieri, che indagano sulla vicenda, sono alla sua ricerca. La tragedia è avvenuta lungo via Nettunense, al chilometro 15 in direzione Anzio, tra la provincia di Roma e quella di Latina. È il terzo incidente stradale mortale sulle strade d’Italia da domenica notte a lunedì mattina, dopo uno schianto nel Brindisino e uno nel quartiere Casilino a Roma: in tutti e tre i casi, vittime sono stati dei giovani sotto i 30 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata