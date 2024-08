L'incidente stradale mortale nel centro abitato di Torre Santa Sabina, a Carovigno

Un ragazzo 24enne di Busto Arsizio (Varese) in vacanza nel Brindisino, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel centro abitato di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi). Stando a quanto si apprende, il ragazzo era sul sedile posteriore di un’auto quando, per cause da accertare, il suo sportello si è aperto: il giovane è finito sull’asfalto per poi urtare contro un vaso in cemento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre al personale del 118. L’auto è stata posta sotto sequestro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata