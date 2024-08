Milano, 11 ago. (LaPresse) – I vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita di un uomo dalla macerie del trullo esploso questa mattina a Cisternino, in provincia di Brindisi, probabilmente a causa di una fuga di gas. Prosegue l’intervento per la messa in sicurezza dell’area e l’accertamento delle cause.

