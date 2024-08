Tre mesi dopo essere finita in coma per una grave ferita al petto, che i pm ritengono sia stato l'uomo a infliggerle

È stata dimessa dall’ospedale quasi tre mesi dopo la ferita al petto che l’aveva ridotta in coma l’influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri. Era ricoverata da maggio all’ospedale di Novara dopo aver riportato una forte emorragia e gravi lesioni all’aorta, derivanti dall’impatto con un oggetto appuntito: secondo la procura sarebbe stato il marito, l’imprenditore Jonathan Maldonado, a colpirla, forse con un punteruolo o uno stiletto. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e ora nei suoi confronti vige la misura dell’obbligo di firma. I due vivevano insieme a Chiavazza, in provincia di Biella, e nella loro casa la donna è rimasta ferita. Quando i sanitari del 118 arrivarono nell’abitazione, l’uomo raccontò loro che la moglie si era ferita cadendo sullo spigolo di una cassettiera. Dopo essere stata dimessa, Siu è stata ascoltata dal pm della procura di Biella, ma dal suo racconto non sarebbero emersi particolari rilevanti ai fini delle indagini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata