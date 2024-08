In tanti fanno notare al giornalista e conduttore tv che le ragazze sono italiane, nate in Italia e quindi "non devono integrarsi"

“Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente”. Lo scrive su X Bruno Vespa poco dopo l’oro conquistato dalle ragazze del volley, ma suscitando polemiche.

Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla:brave,nere,italiane.Esempio di integrazione vincente. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) August 11, 2024

Alcuni replicano correggendo l’errore sul nome di Egonu, ma soprattutto in tanti fanno notare al giornalista e conduttore tv che le ragazze sono italiane, nate in Italia e quindi “non devono integrarsi“.

Vespa: “Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s’immagini”

“So benissimo che Paola Egonu e Myriam Sylla sono nate in Italia. Ma basta questo a salvare dalle polemiche chi nasce con la pelle nera? Anche loro purtroppo debbono integrarsi in un mondo più razzista di quanto s’immagini. E le due campionesse ci sono riuscite benissimo”. Così in un nuovo post su X Bruno Vespa replica alle critiche seguite al suo primo intervento dopo la vittoria dell’oro da parte delle pallavoliste azzurre.

