Vittima il giovane Gabriele Piroddi di Perdasdefogu

Incidente mortale sul lavoro a Girasole, in Ogliastra (Nuoro). Gabriele Piroddi, 24 anni di Perdasdefogu, è morto folgorato a 24 anni mentre lavorava in una cabina elettrica dell’Enel. Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno dato l’allarme. Sul posto è giunto il personale medico del 118, che però non ha potuto fare nulla per salvare la vita al giovane operaio. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Perdasdefogu.

