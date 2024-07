Aveva portato via soldi e gioielli fingendosi un maresciallo dei carabinieri

È stato rintracciato a Napoli e arrestato il presunto responsabile della truffa e del furto in casa, a Nuoro, nei confronti della madre di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. I militari della Compagnia di Napoli Stella hanno arrestato l’uomo, sul quale pendeva una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Nuoro. Lo scorso 17 luglio, con la tecnica del ‘finto maresciallo dei carabinieri’, si è presentato a casa della donna, portando via soldi e gioielli di ingente valore. All’uomo, napoletano, le forze dell’ordine contestano anche il tentativo di effettuare un’altra truffa in città, non portata a segno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata