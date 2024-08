La barca su cui si trovava si è ribaltata e la piccola non è riuscita a risalire dall'acqua

Una bambina di 10 anni di Tortolì, in Ogliastra (Nuoro), è morta per un incidente nel porto di Arbatax, nella Sardegna centro orientale: da quanto si apprende, stava seguendo una lezione di vela ma all’improvviso la barca sulla quale si trovava si è ribaltata e lei è finita in acqua, non riuscendo più a risalire e annegando in pochi istanti. Immediati ma inutili i soccorsi: portata in banchina priva di sensi, i medici del 118 hanno provato a rianimarla senza però riuscirci. Sul posto le ambulanze del 118 e l’elicottero Echo Lima 1 di Olbia atterrato sulla banchina di levante. In porto anche gli agenti del commissariato di Tortolì e i carabinieri. Le indagini sulla tragedia sono affidate ai militari della guardia costiera.

