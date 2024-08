Le altre piccole pazienti sono ancora in ospedale ma fuori pericolo

Sono state dimesse quattro delle bambine ricoverate nell’ospedale Santobono di Napoli dopo essere state coinvolte nel crollo di un ballatoio nella vela celeste di Scampia, periferia nord della città, lo scorso 22 luglio. Una bimba di 9 anni, operata per frattura dell’omero, ha superato il decorso post operatorio senza complicanze ed è stata dimessa il 6 agosto in condizioni generali buone e stabili. Dimessa anche una paziente di due anni operata di frattura di omero distale, così come un’altra piccola di due anni e una bimba di quattro. Restano ancora ricoverate, ma sono tutte fuori pericolo, le altre piccole pazienti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata