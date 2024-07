Per entrambe le piccole pazienti la prognosi è ancora strettamente riservata

Le due piccole pazienti rispettivamente di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia Intensiva Pediatrica nell’ospedale Santobono di Napoli, sono state estubate. In mattinata, fanno sapere dal nosocomio pediatrico, le piccole, coinvolte nel crollo della vela celeste a Scampia, “sono state sottoposte alle procedure di svezzamento dall’assistenza respiratoria (estubate) con soddisfacente riscontro clinico strumentale”. Per entrambe le piccole pazienti la prognosi è ancora strettamente riservata”.

Un’altra piccola paziente di 9 anni, operata per frattura di omero, presenta un decorso postoperatorio ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone. La bimba di 10 anni, operata per frattura pluriframmentaria di femore, presenta un decorso ortopedico post operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale “subordinato alla evoluzione delle altre lesioni riportate a seguito del trauma, che necessitano di stretto monitoraggio”. La piccola di 2 anni, operata di frattura di omero distale, presenta buon decorso post-operatorio e condizioni generali buone e stabili.

