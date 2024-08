Ancora maltempo a soli cinque giorni dalla violenta precipitazione che aveva colpito la città il 2 agosto

Le immagini della forte grandinata che si è abbattuta nel primo pomeriggio di mercoledì sulla città di Torino, a soli cinque giorni dal violento temporale che aveva colpito il capoluogo piemontese il 2 agosto. Questa volta la precipitazione è stata meno intensa, ma si sono registrati comunque allagamenti in alcune strade (come in corso Fiume, nelle immagini). E alcuni automobilisti, per rifugiarsi dalla grandine, si sono riparati con il proprio veicolo sotto i portici di corso Vittorio Emanuele.

