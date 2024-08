Nei bar gazebo e ombrelloni ribaltati dal forte vento

Turisti e passanti in fuga per cercare riparo o per raggiungere la metropolitana, mentre chi lavora nei bar si affanna per rimettere a posto i gazebo e gli ombrelloni ribaltati dal forte vento. Sono le scene che si sono viste in piazza Duomo a Milano mercoledì pomeriggio, quando il capoluogo lombardo è stato colpito da un nubifragio estivo. Una vera e propria bomba d’acqua, con il cielo che si è coperto di pesanti nubi nere.

