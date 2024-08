La vittima è un lombardo di 36 anni. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente

Grave incidente sulle montagne dell’Alto Adige oggi poco prima di mezzogiorno: un base jumper è morto in Val Badia, dopo un lancio avvenuto dal Piz da Lech. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un 36enne lombardo, morto sul colpo per cause ancora da chiarire. Inutili i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.

