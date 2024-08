Immagine di repertorio

Grave amica 17enne ricoverata in osservazione

Tragedia nella notte a Pavia dove una 18enne è morta dopo essere caduta dal monopattino in via Bonomi intorno all’1.45 del mattino. Con lei, sul monopattino, anche una amica di 17 anni che è ora ricoverata in osservazione al San Matteo di Pavia con diversi traumi ma non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della polizia, intervenuta insieme ai soccorsi del 118, si tratterebbe di un incidente autonomo. Le due giovanissime sarebbero state insieme sul monopattino, percorrendo la via sul marciapiede, quando, per cause ancora da accertare, avrebbero perso il controllo, cadendo. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti: all’arrivo dei soccorritori e degli agenti, le due ragazze erano ancora coscienti e avrebbero iniziato a rispondere alle domande. All’improvviso la 18enne ha smesso di parlare, andando in arresto cardiaco e venendo portata immediatamente al San Matteo di Pavia dove, poco dopo, è morta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata