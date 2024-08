"Si tratta di uno spazio importante per una città che mostra sempre più attenzione per i libri e i luoghi di aggregazione culturale", ha sottolineato

“Spazio culturale importante per una città che ama i libri”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, interviene al taglio del nastro del nuovo bookstore Mondadori, tra le librerie più grandi d’Italia, all’interno della Galleria Umberto. “Si tratta di uno spazio importante per una città che mostra sempre più attenzione per i libri e i luoghi di aggregazione culturale”. Queste le parole del primo cittadino partenopeo.

