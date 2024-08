Gianni Tinti ha perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore o di un colpo di sonno

È finito con il suo scooter contro un palo della luce in via Cagliari, a Sarroch, nel cagliaritano: alle 7 del mattino stava rientrando a casa quando Gianni Tinti, operaio 58enne, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore o per un colpo di sonno. Dopo l’impatto l’uomo è caduto sull’asfalto mentre lo scooter è finito contro un autobus parcheggiato pochi metri più avanti. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici del 118: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, coadiuvati dai colleghi di Cagliari, e la compagnia barracellare di Sarroch.

