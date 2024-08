L'uomo ha raccontato il suo progetto per aiutare le donne vittime di violenza

Gino Cecchettin si commuove riguardando la foto che ha scattato con la figlia Giulia, il giorno del suo 22esimo compleanno, l’ultimo. L’uomo ha partecipato alla rassegna di Simona Ventura e dal marito Giovanni Terzi ‘La Terrazza della Dolce Vita’, a Rimini, durante la quale ha raccontato il progetto avviato per aiutare le donne vittime di violenza, come è stata sua figlia, uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex Filippo Turetta in provincia di Padova. Gino Cecchettin ha anche commentato anche le parole del padre dell’assassino di sua figlia, intercettate e diffuse dai giornali nelle scorse settimane: “Non andavano divulgate, sono inutili e non sta a me giudicare l’operato di un altro papà”, ha dichiarato.

