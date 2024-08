L'uomo commenta le parole tra Nicola Turetta e il figlio intercettate e diffuse dai giornali

Gino Cecchettin parla delle intercettazioni tra Filippo Turetta e il padre Nicola pubblicate nelle scorse settimane. È “inutile e di nessun valore pubblicare la conversazione dei genitori di Turetta con il figlio”, e comunque “dopo il dolore per la morte di Giulia in confronto a quel dolore il resto è nulla per me. Alcune notizie vecchie non andavano divulgate, ma non sta a me giudicare l’operato di un altro papà e quindi non lo giudicherò”, ha detto Cecchettin partecipando alla rassegna ‘La Terrazza della Dolce Vita’, a Rimini, condotta da Simona Ventura e dal marito Giovanni Terzi. L’uomo, che ha parlato del suo progetto avviato per aiutare le donne vittime di violenza, si è anche commosso nel rivedere la foto in cui era insieme alla figlia a Padova il giorno del suo 22esimo compleanno, “l’ultimo di Giulia”.

