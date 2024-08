Il 2 agosto 1980 morirono 85 persone e oltre 200 furono ferite

A Bologna è il giorno della commemorazione in occasione del 44esimo anniversario dalla strage di matrice fascista che il 2 agosto 1980 provocò 85 morti e oltre 200 feriti. “Bologna non dimentica” recita uno striscione. Al corteo hanno partecipato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il sindaco di Ravenna e candidato alle regionali per il centrosinistra Michele De Pascale, il ministro dell’Interno Matteo Piatendosi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei famigliari delle vittime.

