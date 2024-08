L'appello del sindaco di Terno d'Isola: "Chi sa qualcosa contatti i Carabinieri"

A Bergamo l’autopsia di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate in strada la notte del 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola. Al momento non risultano indagati e i carabinieri si stanno concentrando sulla sfera familiare e amicale della donna, oltre che sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sulle celle telefoniche. L’esame autoptico si è svolto all’ospedale Papa Giovanni a Bergamo, dove si sono recati anche i genitori della donna.

Intanto l’amministrazione comunale si unisce all’appello diramato dai Carabinieri del comando provinciale di Bergamo e sollecita la collaborazione di tutti. “Invitiamo chiunque ritenga di essere in possesso di informazioni utili alle indagini sull’omicidio della nostra concittadina Sharon a contattare il Comando provinciale o le stazioni dei Carabinieri di maggiore prossimità. Per gli inquirenti è fondamentale poter acquisire il maggior numero di informazioni da parte del territorio e le testimonianze dei cittadini rappresentano un valore aggiunto per l’attività degli investigatori. Prego i lettori di diffondere e condividere l’informazione”, scrive il sindaco Gianluca Sala in un post diffuso sulla pagina Facebook del Comune.

