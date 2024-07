Lamberto Giannini: "Questa zona è sensibile, poi faremo gli opportuni accertamenti"

“Si sta lavorando incessantemente e per motivi precauzionali sono stati evacuati alcuni civici anche perché in fondo alla strada sono state incendiate due autovetture”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, giunto sul luogo dell’incendio. “C’è sinergia vigili del fuoco, polizia locale, Arma Carabinieri e P – ha affermato – stanno tutti lavorando”.”Come negli anni scorsi, questa è zona sensibile, ci sarà poi modo di fare opportuni accertamenti – tanti erano già in vacanza, posso dire che non si registra alcun ferito”.

