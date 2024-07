La commozione di familiari e amici

L’arrivo in Piazza Giovanni Paolo II, a Napoli, dei feretri di Patrizia e Margherita Della Ragione e Roberto Abbruzzo, le tre vittime del crollo di un ballatoio della Vela Celeste di Scampia, avvenuto nella tarda serata di lunedì 22 luglio. Ad accoglierli familiari e amici, e alcune decine di persone giunte in piazza in anticipo per assistere ai funerali.

