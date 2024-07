Secondo una prima ricostruzione la perdita potrebbe essere stata causata dai lavori stradali

È in corso un intervento dei vigili del fuoco a Binasco, in provincia di Milano, per una rilevante fuga di gas in via Strada Cerca, all’altezza del civico 2. Secondo una prima ricostruzione la perdita potrebbe essere stata causata dai lavori stradali. A causa della situazione, la rsa Heliopolis, adiacente al cantiere, è stata parzialmente evacuata.

