Temperature afose anche nei prossimi giorni in tutta Italia

Ancora caldo da record in Italia. Nell’ultimo weekend del mese resiste l’anticiclone africano: oggi giornata da bollino rosso in sei città: massima allerta per le ondate di calore su Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Le temperature massime potrebbero arrivare fino a 37-38 gradi nei centri abitati. E nei prossimi giorni potrebbero salire ulteriormente in tutta Italia con possibili picchi di 40 gradi e oltre al Centro-Sud e Isole. Il caldo dovrebbe attenuarsi, col ritorno di un po’ di piogge, nella seconda parte della prossima settimana, quando potrebbe giungere sull’Italia una perturbazione atlantica.

☀️🌡️È attiva la pubblicazione giornaliera dei bollettini sulle #OndateDiCalore per prevenire i rischi per la salute e promuovere interventi a favore delle persone più vulnerabili. Rimani informato e proteggi la tua salute! Consulta i bollettini online 👉 https://t.co/XjvzWlNxf3 pic.twitter.com/qXefDK5GKd — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) June 19, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata