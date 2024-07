Nell'attentato mafioso del 1993 morirono 5 persone tra cui tre appartenenti al Corpo

“Oggi in concomitanza con l’anniversario della strage di Via Palestro, in tutti i Comandi dei Vigili del Fuoco è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il sacrificio di tutte le vittime del dovere del Corpo nazionale“. Così sul suo profilo X il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a corredo di un video pubblicato. La strage di via Palestro è un attentato mafioso avvenuto il 27 luglio 1993 a Milano: una bomba esplose in un’automobile provocando la morte di cinque persone tra cui tre vigili del fuoco.

