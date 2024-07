I manifestanti contro il climate change hanno anche ritardato la partenza di un aereo per Roma

Quattro attivisti di Ultima Generazione hanno versato vernice arancione nella hall del Terminal 3 dell’aeroporto Schwechat di Vienna, mentre altri due hanno ritardato la partenza di un aereo per Roma, rifiutandosi di sedersi al loro posto e tenendo un discorso ai passeggeri.

“La nostra inazione e la nostra ignoranza dei problemi e delle catastrofi uccide le persone e mette in pericolo la nostra civiltà nel suo insieme. Tutti devono agire adesso. Aziende, governi, ma anche tu. Cosa dirai ai tuoi figli quando ti chiederanno perché non c’è più cibo?”, ha gridato una ragazza che è stata poi fatta sbarcare dall’aereo dagli agenti di polizia. Il gruppo che si batte per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico ha scritto sui propri canali social di aver portato avanti l’azione per “chiedere ai governi di firmare un trattato vincolante per eliminare gradualmente carbone, petrolio e gas”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata