La procura ha chiesto pene fino a 8 anni e 4 mesi per ex ad e manager Rfi

“Quando sono entrata in aula mi è venuto da piangere perché ho rivissuto tutte le scene, mi sento una miracolata perché sono qui a poterlo raccontare, ma tre persone non ci sono più. A sentire in aula parlare delle negligenze viene nervoso perché come diceva la procuratrice, si poteva benissimo evitare e le tre persone morte oggi sarebbero ancora qui: come al solito per mancanza di manutenzione, per il Dio denaro ci sono stati tre morti e tanti feriti. Ora mi aspetto che i colpevoli vengano fuori ed emergano le responsabilità. Tante paura ci sono ancora, non sono andate via, ho viaggiato trent’anni senza problemi e ora mi faccio il segno della croce”. Così la signora Ileana, una delle sopravvissute al disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, oggi parte civile nel processo a carico tra gli altri dell’ex ad di Rfi Maurizio Gentile. La procura ha chiesto pene fino a 8 anni e 4 mesi per ex ad e manager Rfi.

