Alcuni sono gravi, tra di loro anche un bambino

È di due morti e 13 feriti, alcuni gravi, il tragico bilancio del crollo di un ballatoio nella Vela Celeste a Scampia, a Napoli, avvenuto nella serata di lunedì. Il cedimento è avvenuto al terzo piano dell’edificio e, cadendo, il ballatoio ha provocato il cedimento anche di quelli del primo e del secondo piano. Tra i feriti c’è anche un bambino, trasportato in codice rosso pediatrico all’ospedale Santobono, mentre sette persone sono state trasportate in codice rosso in diversi ospedali della città: al Cardarelli, all’Ospedale del Mare e al Cto. La Vela Celeste è l’unica delle tre Vele ancora presenti a Scampia per cui è previsto un intervento di riqualificazione nell’ambito del progetto “Restart Scampia”. Per le altre due, la Rossa e la Gialla, è previsto l’abbattimento per far posto a nuove abitazioni. Dopo l’opera di recupero e di riqualificazione la Vela Celeste dovrebbe ospitare uffici pubblici. Il complesso delle Vele di Scampia, realizzato dall’architetto Franz Di Salvo tra gli anni ’60 e ’70, era originariamente composto da 7 edifici, 4 dei quali sono stati demoliti nel corso degli anni, l’ultimo, la Vela “A”, nel 2020.

Circa 800 persone sgomberate

Le vittime sono un ragazzo di 29 anni e una donna di 35 anni. Sono invece circa 800 le persone evacuate per permettere le verifiche tecniche sull’edificio, come si apprende dalla Prefettura. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro coordinamento soccorsi. Sono stati disposti servizi anti sciacallaggio nell’area della Vela Celeste e servizi di assistenza alle persone che hanno lasciato l’edificio, alle quali questa mattina sono state portate le colazioni.

Manfredi: “Impegno per riqualificazione Scampia non si ferma”

“Siamo profondamente addolorati per la tragedia di questa notte nella Vela Celeste di Scampia. Ho seguito personalmente le operazioni di soccorso ed insieme al Prefetto mi sono recato nella notte sul luogo del crollo per verificare la situazione e per mostrare vicinanza alla popolazione. I nostri servizi sociali stanno fornendo assistenza ai residenti e i tecnici stanno completando i rilievi di sicurezza. Ora è il momento del dolore per chi è rimasto vittima e della speranza per chi è rimasto ferito a cominciare dai bambini, ma proprio per loro voglio anche subito ribadire che il nostro progetto di riqualificazione delle Vele non si ferma e l’impegno per Scampia sarà ancora più forte di prima”, ha commentato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

