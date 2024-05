La moto del ragazzo avrebbe deviato la marcia, invadendo la corsia opposta della strada

Un 16enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Napoli, nel quartiere Scampia. Il giovane a bordo di uno scooter stava percorrendo via Roma verso Scampia in direzione del comune di Melito quando, giunto in prossimità di un distributore di benzina prima dello svincolo della Circumvallazione esterna, ha tamponato un’auto che lo precedeva.

A seguito dell’impatto lo scooter ha deviato la marcia invadendo la corsia opposta, scontrandosi con un’auto. A seguito di quest’ultimo impatto il 16enne ha perso la vita. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli del reparto Infortunistica stradale. Tutti i veicoli coinvolti sono stati sequestrati e i conducenti delle due auto sono stati sottoposti ad esami tossicologici e alcool test.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata