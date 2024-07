Nicola Nardella al termine della riunione con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Prefetto, Nicola Di Bari

“Credo che adesso si debba procedere ad effettuare delle verifiche di stabilità anche nella Vela Gialla e in quella Rossa” ha dichiarato il presidente della Municipalità VIII, Nicola Nardella, intervistato al termine della riunione avuta con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Prefetto, Nicola Di Bari. “Quelle effettuate durante la mattinata nella Vela Celeste hanno consentito il rientro a casa di 300 persone, attendiamo il nulla osta della Procura. Con il Comune avevamo previsto un piano per la collocazione degli sfollati in strutture pubbliche, come scuole e palestre, o associazione. Ma mi sembra forte la volontà del Comitato Vele di voler proseguire l’occupazione dell’Università. In questa vicenda sicuramente c’è un problema di riqualificazione, che i cittadini attendono da tanti anni. Ora si sta procedendo alla riqualificazione del lotto M (le Vele), grazie anche ai fondi Pnrr. Non sono preoccupato per le scadenze, mi preoccupano di più gli atti giudiziari, che potrebbero rallentare questo processo, ma sono sicuro che si troverò la giusta soluzione”. Ha concluso il presidente Nardella.

