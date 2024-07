Daniela Schiavone, direttore medico di presidio dell'ospedale pediatrico: "Le prossime 72 ore sono decisive"

“Le prossime 72 ore saranno decisive per capire la sorte delle due bimbe, che sono arrivate al pronto soccorso in condizioni disperate, una in arresto cardiaco”. Sono le parole di Daniela Schiavone, direttore medico di presidio dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, sulla situazione delle due bambine di 7 e 4 anni ricoverate in gravissime condizioni dopo il crollo di un ballatoio nella Vela Celeste di Scampia.

Le due bimbe, spiega la dottoressa Schiavone, “sono rimaste schiacciate e hanno riportato un trauma cranico da schiacciamento molto grave, sono arrivate con fratture del cranio diffuse multiple che hanno portato poi a un edema cerebrale. Si è dovuto agire immediatamente in nottata nella sala operatoria di neurochirurgia dove hanno subito gli interventi necessari per decomprimere e assicurare una sopravvivenza. Ora, prima di 72 ore, è impossibile fare una prognosi. La medicina ha fatto tanto e qui ci sono professionisti in gamba, ma quello che deve aiutare in questi momenti sono la speranza e la fede nel fatto che le piccoline possano avere la forza di vivere, e devo dire che in loro l’ho vista”, ha detto. “Altre 4 bambine – ha aggiunto – sono in ortopedia e hanno avuto numerose lesioni e fratture, ma sono vigili e le stanno operando. Altre 2 piccoline sono in chirurgia hanno riportato contusioni e lesioni ma non sono chirurgiche e sono in osservazione”, ha spiegato.

