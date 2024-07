La vittima è un 28enne italiano

Un uomo di 28 anni è stato ucciso a coltellate sabato sera in strada a Spoleto, in provincia di Perugia. L’autore dell’aggressione sarebbe un 42enne di origini albanesi, con precedenti, che è stato arrestato dai carabinieri è portato in caserma. L’uomo è stato sottoposto a libertà vigilata ed è accusato di omicidio colposo. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l’accoltellamento potrebbe essere arrivato al culmine di una lite.

