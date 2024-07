Foto di archivio

La vittima è stata accoltellata. Il fatto potrebbe essere accaduto al culmine di una lite

Un 42enne, originario dell’Albania, è stato arrestato con l’accusa di aver accoltellato e ucciso Stefano Bartoli, 28 anni, a Spoleto, in provincia di Perugia.

L’uomo – che era già sottoposto alla misura della libertà vigilata – nella serata di sabato avrebbe ammazzato il 28enne dopo una lite in strada. I carabinieri hanno sequestrato un coltello da cucina, ritenuta l’arma utilizzata per l’omicidio. Secondo quanto ricostruito, la vittima ha cercato di scappare, chiedendo aiuto a una donna che abita poco distante dal luogo esatto in cui era stato ferito mortalmente e che poi ha allertato i soccorsi.

