Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all'ospedale pediatrico Gaslini

Lite in famiglia degenerata in violenza tra moglie e marito, ferito un bambino di circa tre mesi. E’ successo ieri sera a Borzonasca, piccolo comune dell’entroterra di Chiavari, nel levante genovese. I carabinieri sono intervenuti dopo che alcuni testimoni avevano dato l’allarme al 112 per una lite di coppia tra un uomo e una donna. All’apice del diverbio i due – residenti nel comune dell’entroterra – sono arrivati alle botte, nella colluttazione il figlio della coppia è stato colpito accidentalmente ed ha riportato un trauma cranico ed una escoriazione all’arcata sopraccigliare. Sul posto anche il 118. Il piccolo – accompagnato dalla madre – è stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per le prime cure, ferito, ma non in pericolo. Al vaglio la posizione dei genitori, da chiarire le cause dell’accaduto.

