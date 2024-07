Il 75enne si è lanciato dal terrazzo di casa dopo cheera stato denunciato

Si è tolto la vita lanciandosi dal terrazzo della propria abitazione, in via Cristofori a Padova: è il 75enne che, come apprende LaPresse da fonti investigative, nella tarda serata di ieri aveva imbracciato il proprio fucile da caccia sparando su un gruppo di ragazzi di un condominio vicino, in via Savonarola, che stava festeggiando una laurea. Troppo rumore, voci, fastidi, schiamazzi. I ragazzi, tra i 21 e i 26 anni, prima della mezzanotte, erano sulla terrazza a leggere il papiro del neolaureato. Un boato, un rumore fortissimo, poi il sangue. In tre sono rimasti feriti dai colpi di fucile – pallini in piombo – per fortuna in maniera non grave. Non è stato difficile, per i ragazzi, capire da dove arrivassero i colpi di fucile. Immediata la telefonata al 112. Quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova sono arrivati nella casa della festa, hanno trovato i tre ragazzi feriti e ulteriori pallini che hanno sequestrato.

I militari hanno ricostruito la dinamica e individuato l’edificio dal quale erano partiti i colpi: un appartamento nella vicina via Cristofori. È in questo modo che i carabinieri sono risaliti al 75enne. Quando hanno bussato alla porta dell’uomo, noto per il suo ‘odio’ nei confronti dei rumori, il 75enne stava provando a nascondere il proprio fucile. Ma i militari hanno sequestrato l’arma e altre cartucce inesplose in possesso dell’uomo. Per il 75enne è scattata una denuncia in stato di libertà perché, seppure il fucile era regolarmente denunciato, non poteva detenere le cartucce. Accusato inoltre di accensione ed esplosione pericolose, lesioni personali e omessa custodia di armi e munizioni. I tre giovani coinvolti, che sono stati condotti nel Pronto Soccorso, hanno riportati lesioni lievi. La fine stamani, quando il 75enne ha deciso di togliersi la vita con un salto nel vuoto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata