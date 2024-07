Il presidente Malagò: "Speriamo di trovare una soluzione, ho un'importante riunione con il Cio"

Ritardi e voli cancellati a causa del grosso problema informatico nel software di Crowdstrike che ha provocato disagi in tutto il mondo hanno mandato in tilt anche il terminale dell’aeroporto di Fiumicino a Roma. Tanti i passeggeri bloccati al terminal tra i quali anche la delegazione del Coni, guidata da Giovanni Malagò, diretta a Parigi per le imminenti Olimpiadi: “Non so cosa sia successo – ha detto Malagò – sono arrivato in aeroporto sperando di trovare una soluzione perché devo essere a Parigi entro stanotte perché domani ho un’importante riunione con il Cio per parlare di Milano-Cortina e in particolare del passaggio della torcia perché ricordiamo dopo Parigi ci siamo noi”.

