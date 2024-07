Il primo cittadino coinvolto nell'inchiesta per corruzione: "Sono totalmente innocente, no a processi di piazza"

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è coinvolto nell‘inchiesta per corruzione che ha travolto il Comune di Venezia. “Per quanto mi riguarda so di avere la coscienza non pulita, pulitissima. Io non ho fatto nulla. Sulle storie che mi riguardano sono collegate a un conflitto di interesse che non c’è. Io non ho fatto mai niente di male. Ovviamente sono addolorato perché auguro a tutti voi di non trovarvi in situazioni di questo tipo quando sai di essere totalmente innocente, però è giusto che si facciano i controlli in situazioni”, ha detto in conferenza stampa il primo cittadino, che risulta indagato.

Brugnaro: “Amministrazione va avanti”

“Per quanto riguarda l’attività amministrativa, la città ha diritto di andare aventi. Continuiamo a fare l’amministrazione della città, tra l’altro con risultati direi straordinari, che non possono essere mescolati con le verifiche dell’organo giudiziario”, ha aggiunto Brugnaro.

Brugnaro: “Sono totalmente innocente, no a processi di piazza”

“Rispetto all’inchiesta c’è la magistratura che sta lavorando, confido assolutamente che faccia un buon lavoro. Ci sono altre persone indagate per cui non possiamo entrare e fare un processo di piazza”, ha detto ancora il sindaco. “Per quanto riguarda la parte politica, è sorprendente vedere chi ha già fatto il processo. Sono cose già viste negli anni. Io non abbandonerò mai, proprio perché sono totalmente innocente, questa idea che i privati sono una risorsa per la città”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata