L'orologio sfilato a Rania Vicky Karayiannis vale circa 50mila euro

È stata rapinata in via del Corso a Roma Rania Vicky Karayiannis, la vedova di Chris Cornell, voce simbolo del grunge con i suoi Soundgarden e fondatore degli Audioslave, morto suicida nel 2017. Un uomo si è avvicinato per chiederle un’informazione e poi le ha sferrato un pugno allo stomaco: in quella frazione di secondo le ha sfilato un orologio Rolex di oro rosa con diamanti, dal valore di 50mila euro, ed è fuggito. La donna è stata soccorsa dalla polizia e dal 118. Indaga la polizia.

