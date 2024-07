Il sindaco e altre autorità locali hanno effettuato un viaggio inaugurale

Una nuova linea della metropolitana che è anche un viaggio nell’arte. Corsa inaugurale questa mattina per la Linea 6 della metropolitana di Napoli, che collega la stazione Municipio con il lungomare e i quartieri Chiaia e Fuorigrotta fino alla Mostra d’Oltremare e allo stadio Diego Armando Maradona. Hanno partecipato e preso parola a margine dell’inaugurazione sia il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Alla vigilia dell’attivazione del servizio passeggeri, che sarà disponibile da domani, Manfredi e altre autorità locali hanno effettuato un viaggio inaugurale sulla linea 6 della metropolitana e hanno visitato le nuove stazioni Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio. Sono otto le stazioni lungo il percorso di sei km, con un tempo di percorrenza di 15 minuti. La nuova metro sarà in funzione, per il periodo iniziale, tra le 7 e le 15.30 con 5 treni. A partire dal prossimo anno saranno progressivamente inseriti i 22 nuovi treni realizzati dalla Hitachi Rail. La stazione Municipio consentirà l’interscambio con la linea 1 della metro e con la funicolare Centrale, oltre che con traghetti e aliscafi; le stazioni Chiaia e San Pasquale con la funicolare di Chiaia; Mergellina con la funicolare di Mergellina; Lala, Augusto e Mostra con la Cumana. Tutte le stazioni, ad eccezione di Arco Mirelli e Municipio, consentiranno inoltre l’interscambio con la linea 2 della metro e il collegamento con il servizio di trasporto urbano su gomma e con le aree di stazionamento dei taxi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata